Kemenpora Siapkan Sekolah dan Guru Jadi Penggerak Inklusi

Asdep OLK Dadi Surjadi bersama para narasumber bimtek Festival Olahraga Disabilitas di Kota Padang pada Selasa (22/10). Foto: Kemenpora

jpnn.com, PADANG - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus berupaya memperkuat pembinaan olahraga disabilitas.

Melalui Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, Kemenpora menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Festival Olahraga Disabilitas di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (22/10), dengan melibatkan guru olahraga, perwakilan Special Olympics Indonesia (Soina), dan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB).

Bimtek yang berlangsung di The ZHM Premiere Hotel Padang ini dibuka oleh Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Dadi Surjadi didampingi Ketua Tim Olahraga Disabilitas Marini serta narasumber dari kalangan akademisi.

Dadi menyampaikan apresiasi kepada peserta atas partisipasi aktif mereka dalam mendukung pengembangan olahraga disabilitas di daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong para guru dan tenaga pendamping agar lebih percaya diri dalam membina olahraga bagi peserta didik disabilitas. Olahraga adalah sarana penting untuk meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri mereka,” ujar Dadi dalam sambutannya.

Selain menjadi ruang pembekalan, kegiatan ini juga merupakan persiapan menuju Festival Olahraga Disabilitas Kota Padang yang akan digelar pada 23 Oktober 2025.

Festival tersebut akan menampilkan berbagai cabang olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik disabilitas dari berbagai SLB di Padang.

Pada kesempatan tersebut, akademisi dan pemerhati olahraga inklusif Asep Sujana Wahyuri tampil sebagai narasumber dengan materi bertema Transformasi Olahraga Disabilitas Indonesia.

