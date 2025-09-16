Kemenpora Terus Berupaya Memastikan MotoGP Indonesia Berjalan Mulus

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga terus mematangkan persiapan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2025, di Sirukuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada 3-5 Oktober mendatang.

"Kami ingin Indonesia tetap menjadi tuan rumah yang baik di mata dunia," kata Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat di Jakarta, Selasa (16/9).

MotoGP Indonesia mulai tahun ini dikelola langsung oleh Kemenpora.

Oleh sebab itu, Kemenpora pun terus mengerahkan dukungan penuh untuk menyukseskan ajang tersebut.

Pada Senin (15/9), Wamenpora bersama jajaran serta InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) kembali menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan MotoGP Indonesia.

Taufik mengatakan banyak hal telah dilakukan juga oleh InJourney dan ITDC untuk mendukung persiapan ajang MotoGP Indonesia.

Namun, Taufik mengarahkan agar beberapa kekurangan salah satunya terkait biaya lisensi atau hak menjadi tuan rumah (hosting fee) harus terus dikomunikasikan dan dikoordinasikan baik.

Taufik mengatakan telah mengetahui sejauh mana persiapan penyelenggaraan ajang tersebut, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan ajang berjalan lancar dan sukses.