Kemenpora Tutup Penjurian Pemuda Pelopor 2025, Apresiasi Semangat Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Andi Susanto menutup rangkaian kegiatan Penjurian Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Tahun 2025, Kamis pagi (7/8).

Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel AONE, Jakarta, ini dihadiri Ketua Tim Juri Pemuda Pelopor 2025 Prof Siti Zuhro beserta jajaran tim juri lainnya yang selama beberapa hari telah melaksanakan proses seleksi dan penilaian secara ketat terhadap para finalis dari berbagai daerah.

Pada kesempatan ini Andi Susanto menyampaikan apresiasi mendalam atas semangat kepeloporan para peserta dari seluruh Indonesia.

Dia menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya proses penjurian secara lancar dan berintegritas.

Andi mengapresiasi kinerja tim juri yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, serta semangat dan kontribusi luar biasa dari para peserta.

Dia juga menekankan bahwa para finalis merupakan pemuda-pemudi terbaik bangsa yang telah membuktikan kontribusi nyata di masyarakat melalui berbagai inovasi dan aksi sosial.

“Kalian semua adalah pemuda-pemudi terbaik bangsa yang telah menunjukkan semangat kepeloporan yang patut diapresiasi. Saya berharap, dari ajang ini akan lahir lebih banyak pemuda inspiratif yang menjadi agen perubahan di daerahnya masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Juri Prof Siti Zuhro menyampaikan bahwa para finalis tidak hanya menunjukkan ide, tetapi juga aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.