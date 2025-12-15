Kemenpora Ungkap MotoGP Mandalika 2025 Jadi Mesin Ekonomi

jpnn.com - Gelaran MotoGP Mandalika 2025 kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga kelas dunia.

Kejuaraan balap motor paling bergengsi itu tak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi daerah dan nasional.

Menpora RI Erick Thohir yang hadir langsung menyaksikan balapan di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat, menilai keberhasilan MotoGP Mandalika merupakan hasil kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

Menurut Erick, antusiasme penonton menjadi indikator utama kesuksesan penyelenggaraan tahun ini.

Sekitar 140 ribu penonton, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, memadati kawasan Mandalika sepanjang rangkaian balapan.

"Ini pencapaian luar biasa. Pemerintah pusat, daerah, industri, hingga BUMN seperti Pertamina bisa bekerja bersama untuk menjadikan MotoGP sebagai sarana promosi Indonesia di mata dunia," ucap Erick.

Erick menegaskan kolaborasi lintas sektor tersebut akan terus diperkuat demi memastikan agenda nasional seperti MotoGP Mandalika makin berkualitas ke depan.

Meski pelaksanaan MotoGP Mandalika 2025 dinilai sukses, Erick menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh.