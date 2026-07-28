KemenPPPA Apresiasi Inisiatif LEGO Playground 2026, Dukung Tumbuh Kembang Anak

jpnn.com, JAKARTA - The LEGO Group sukses menggelar LEGO Playground: Main dan Jadi Hebat 2026 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai puncak rangkaian kampanye dalam momentum Hari Anak Nasional 2026.

Melalui inisiatif ini, The LEGO Group menegaskan komitmen bahwa aktivitas bermain merupakan fondasi penting bagi tumbuh kembang dan proses belajar anak.

Acara ini mengajak keluarga melihat aktivitas bermain sebagai cara bermakna untuk memupuk kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, ketangguhan, serta keterampilan sosial anak.

Berdasarkan data LEGO Play Well Report 2026, sebanyak 99 persen orang tua di Indonesia percaya bermain berperan penting dalam menciptakan kebahagiaan dan kedekatan keluarga.

"Bermain adalah salah satu cara paling efektif bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan terhubung lebih dekat dengan keluarga," ujar Cedric Roose selaku General Manager for India and Asia Emerging Markets, The LEGO Group.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Deputi Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum, serta Direktur Kementerian Perindustrian Reny Meilany.

Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi mengungkapkan inisiatif ini sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026 yaitu "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan" yang digagas kementeriannya.