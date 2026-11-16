Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah ke Makam RA Kartini

jpnn.com, REMBANG - Wakil Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial Intan Agus Jabo ziarah ke makam pahlawan nasional Raden Ajeng (RA) Kartini di Rembang, Jawa Tengah pada Minggu (15/11).

Kegiatan itu dilakukan dalam rangka memeringati Hari Pahlawan.

Sebanyak 26 siswa-siswi perwakilan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Rembang yang terdiri dari 6 murid jenjang SD, 10 murid SMP, dan 10 murid SMA ikut serta dalam kunjungan tersebut.

Setibanya di lokasi, Intan beserta rombongan terlebih dahulu mendapatkan penjelasan dari juru kunci makam, yakni Wartono mengenai sejarah perjuangan hingga silsilah RA Kartini.

Kemudian, dilanjutkan dengan tahlil, doa bersama, dan tabur bunga bersama di makam tokoh yang memperjuangan emansipasi wanita tersebut.

"Karena memperingati Hari Pahlawan di bulan November, ini bulan pahlawan, jadi anak-anak SR Rembang saya ajak untuk berziarah dan tabur bunga di salah satu makam seorang pahlawan nasional yang sangat dikenal namanya oleh anak-anak, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini," kata Intan.

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Intan menjelaskan, lokasi ini dipilih untuk tujuan ziarah lantaran banyak sekali teladan yang dapat dicontoh dari sosok Kartini.

Dia berharap melalui ziarah dan doa bersama yang dilakukan, kedepannya anak-anak muda dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan, termasuk Kartini.