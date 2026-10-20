Kemensos & CIMA Bahas Rencana Kolaborasi Fasilitasi Lulusan Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Consortium of Indonesia Manning Agencie (CIMA) membahas rencana kerja sama untuk mewadahi lulusan Sekolah Rakyat.

Kolaborasi itu bertujuan agar siswa-siswi yang telah menamatkan pendidikan jenjang SMA bisa memiliki vokasi pada industri maritim.

Hal itu terungkap saat Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menerima audiensi Ketua Umum CIMA, Capt Gatot Cahyo Sudewo di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (20/10).

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CIMA adalah organisasi nonprofit yang beranggotakan 98 perusahaan dan bergerak dalam sektor pengawakan kapal, baik pada lingkup nasional maupun internasional.

Agus Jabo menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menggagas Sekolah Rakyat untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.

Sehingga dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu lulusan Sekolah Rakyat mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup.

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Salah satunya, dia menyambut baik rencana kolaborasi dengan CIMA.

"Kami berharap nanti dengan CIMA ini ada satu kolaborasi yang bisa kemudian ikut mewadahi anak-anak ini untuk bisa menggraduasi dirinya (lepas dari kemiskinan)," kata Agus Jabo.