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Kemensos Cup 2026 Digelar, Agus Jabo Gaungkan Semangat Perjuangan Pahlawan

Kemensos Cup 2026 Digelar, Agus Jabo Gaungkan Semangat Perjuangan Pahlawan
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Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan sambutan saat membuka turnamen mini soccer Kemensos Cup 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Jakarta Timur, Senin (12/10/2026). Foto: Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui upaya melawan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Agus Jabo saat membuka turnamen mini soccer Kemensos Cup 2026 dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan.

Dia mengatakan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga.

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Oleh karena itu, generasi penerus tidak cukup hanya mengenang jasa mereka, tetapi juga harus mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbentuk bukan turun dari langit, tetapi hasil perjuangan para pahlawan kita, para leluhur kita yang sudah mengorbankan semuanya, baik harta benda maupun jiwa raga,” kata Agus Jabo di Lapangan Sembodo Mini Soccer, Jakarta Timur, Senin (12/10) malam.

Menurutnya, jika dahulu para pahlawan berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme, tantangan bangsa saat ini adalah melawan kemiskinan.

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Upaya tersebut membutuhkan kerja bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Sekarang ini Pak Prabowo Subianto mengajak kami untuk melawan kemiskinan. Rakyatnya bahagia lahir dan batin. Rakyatnya bisa gumuyu (tersenyum), rakyatnya bisa tertawa bahagia,” kata dia.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui upaya melawan kemiskinan.

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