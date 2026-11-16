Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta Bahas Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di UI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat melakukan kerja sama untuk menyukseskan penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI).

Gus Ipul menyebutkan lahan yang disiapkan seluas kurang lebih 8 hektare dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang berada di wilayah Jakarta.

“Alhamdulillah, UI ini, kan, bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul.

Dia menjelaskan akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.

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“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.

Gus Ipul berharap proses koordinasi dan penyusunan PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan UI dapat berjalan lancar dan cepat, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.