Kemensos Kirim Bantuan untuk Ratusan Korban Kebakaran di Dusun Serdang Bangka Selatan

jpnn.com, BANGKA SELATAN - Ratusan keluarga masih berusaha menata kembali kehidupan mereka setelah 10 hari yang lalu kebakaran melanda Dusun Serdang, Desa Jelutung II, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagian tinggal di tenda pengungsian, sementara lainnya menumpang di rumah kerabat.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan logistik senilai Rp1.426.769.575 untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak, mulai dari perlengkapan tidur, pakaian, peralatan dapur, hingga kebutuhan anak-anak sekolah.

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Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menekankan pentingnya memastikan kebutuhan sehari-hari keluarga yang kehilangan tempat tinggal tetap terpenuhi selama masa pengungsian.

“Rumah mereka terbakar, tapi kebutuhan sehari-hari tidak bisa ikut berhenti. Anak-anak tetap perlu makan, perlu pakaian, perlu perlengkapan sekolah. Itu yang harus kita bantu supaya keluarga-keluarga ini bisa perlahan menjalani kehidupan mereka kembali,” kata Gus Ipul.

Kebakaran terjadi pada Sabtu (10/10) sekitar pukul 15.15 WIB.

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Api dilaporkan bermula dari lahan di dekat permukiman, kemudian merambat cepat akibat angin kencang dan kondisi lingkungan yang kering.

Banyaknya rumah berdinding papan membuat api semakin mudah menyebar.