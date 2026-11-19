Kemensos Raih Good Impact Award 2026, Gus Ipul: Ini Motivasi, Kami Terus Berinovasi
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial meraih penghargaan dalam ajang Liputan6 Good Impact Award 2026 kategori Dampak Pemberdayaan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Terbaik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Pemimpin Redaksi Liputan6 Titis Widyatmoko kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Momen tersebut dilanjutkan dengan foto bersama pendiri sekaligus Komisaris Utama Emtek Group Eddy Kusnadi Sariaatmadja dan Managing Director Emtek Group Sutanto Hartono.
Mensos Gus Ipul mengatakan penghargaan tidak hanya tentang piala, jauh lebih berarti ketika kerja yang dilakukan mampu menjangkau rumah-rumah sederhana, tempat masyarakat tengah berjuang mengubah nasib dan memperbaiki kehidupannya.
“Karena pada akhirnya, hidup bukan sekadar mencari nama. Sebab yang dikenang bukan seberapa hebat kita, tetapi seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada sesama,” kata Mensos Gus Ipul di The Hall, SCTV Tower, Senayan City, Jakarta, Kamis (19/11).
Liputan6 Good Impact Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang memberikan apresiasi kepada korporasi, instansi, dan tokoh yang berkontribusi nyata bagi masyarakat.
Dalam acara bertema "Celebrating Those Who Change Lives" tersebut, Kementerian Sosial meraih penghargaan kategori Dampak Pemberdayaan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Terbaik.
Kemensos dinilai berhasil melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang mendorong perubahan paradigma kebijakan sosial dari konsumtif menjadi produktif.
Gus Ipul menilai penghargaan yang diraih Kemensos dalam ajang Liputan6 Good Impact Award 2026 sebagai motivasi bagi jajarannya untuk terus berinovasi
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