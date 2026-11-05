Kemensos Raih Peringkat Pertama Pengelolaan Barang Milik Negara

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) meraih Juara Pertama Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Kelompok III pada ajang Anugerah Reksa Bandha Tahun 2026.

Penghargaan itu diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, M Hasan Chabibie di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Anugerah Reksa Bandha 2026 merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Negara ke-20.

Baca Juga: Kemensos Raih Juara I Kategori Kualitas Pelaporan BMN dalam Anugerah Reksa Bandha 2026

Penghargaan ini diberikan Kemenkeu kepada para pengguna jasa dan pemangku kepentingan yang telah bersinergi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan melalui pengelolaan kekayaan negara yang optimal.

Penghargaan itu terdiri dari bidang pengelolaan BMN yang diberikan kepada kementerian/lembaga serta penghargaan di bidang lelang yang diberikan kepada stakeholder dan mitra lelang.

Adapun Kategori Kualitas Pelaporan BMN diberikan kepada kementerian/lembaga yang memiliki tingkat kualitas pelaporan BMN terbaik dari seluruh kementerian/lembaga.

"Tentu ini sebuah apresiasi buat teman-teman dari Kementerian Sosial, terutama atas kinerja tata kelola BMN yang berkualitas," kata Hasan usai menerima penghargaan, didampingi Kepala Biro Umum Kemensos, Yadi Muchtar pada Kamis (5/11/2026).

Hasan juga mengapresiasi kinerja para pegawai Kemensos, khususnya Biro Umum Kemensos.