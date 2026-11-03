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Kemensos Rancang Skema Baru PBI-JK, Ini Rencana Pembagian Pembiayaan Iuran Desil 1-8

Kemensos Rancang Skema Baru PBI-JK, Ini Rencana Pembagian Pembiayaan Iuran Desil 1-8
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat konferensi pers membahas skema baru PBI-JK di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (3/11). Foto: Biro Humas Kemensos/Faqih Barelvi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan skema pembiayaan baru untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut, masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 8 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ditargetkan dapat tercover dalam PBI-JK, dengan tanggung jawab pembiayaan terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan pembagian pembiayaan yang direncanakan.

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- Desil 1 sampai 4 akan menjadi tanggungan pemerintah pusat melalui APBN.

- Desil 5-6 ditanggung pemerintah kabupaten/kota.

- Desil 7-8 menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

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Gus Ipul menegaskan skema tersebut masih dalam tahap simulasi dan pembahasan.

“Jadi ini perlu saya sampaikan di awal bahwa apa yang kami sampaikan ini masih dalam tahap simulasi dan pembahasan. Kami terus mendalami, ada beberapa skema, salah satunya adalah ini,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam Konferensi Pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (3/11).

Kemensos menyiapkan skema pembiayaan baru untuk PBI-JK BPJS Kesehatan, cakupan hingga Desil 8

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