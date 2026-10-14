Kemensos Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir Bandang di Kota Padang

jpnn.com, PADANG - Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat.

Bantuan disalurkan melalui gudang Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang serta gudang Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Bantuan yang disalurkan melalui BBPPKS Padang meliputi 80 paket makanan siap saji, 80 paket makanan anak, 120 lembar selimut, 40 lembar kasur, 40 paket family kit, dan 40 paket kidsware.

Sementara itu, bantuan melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 30 paket makanan anak, 250 bungkus nasi, 30 paket family kit, 16 paket kidsware, 30 lembar selimut, dan 30 lembar kasur.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan di fase awal penanganan bencana, pihaknya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar para korban.

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“Di tengah situasi seperti ini, kita perlu lebih peka melihat kebutuhan warga. Anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas mungkin membutuhkan bantuan khusus. Jangan sampai ada yang kesulitan mendapatkan makanan, perlengkapan sehari-hari, atau tempat istirahat yang layak,” kata Gus Ipul, Rabu (14/10).

Banjir bandang melanda setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur Kota Padang sejak Sabtu (10/10) pukul 12.00 WIB.