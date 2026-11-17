jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik sekitar 1,6 ton kepada 63 kepala keluarga (KK) korban kebakaran di Kampung Kirimu, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Bantuan dikirim melalui jalur udara dari Sentani dalam dua tahap, yakni pada 10 dan 15 November 2026.

Pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan faktor teknis di lapangan.

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Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan pihaknya ingin memastikan masyarakat yang terdampak bencana kebakaran di Pegunungan Bintang mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemensos mengirim sekitar 1,6 ton bantuan logistik kepada warga terdampak,” kata Mensos Gus Ipul di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Adapun bantuan logistik terdiri atas 1.250 kilogram beras premium, 50 dus mi instan, 50 kilogram gula, 50 bungkus kopi, 100 pakaian dewasa, 100 pakaian anak, 100 selimut, 50 pouch minyak goreng ukuran 1 liter, 50 bungkus garam ukuran 250 gram, serta masing-masing 108 piring dan sendok makan.

Saat ini, sebagian warga mengungsi di gereja, halaman lapangan terbang, dan honai atau rumah adat.

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Sebagian lainnya masih bertahan di sekitar lokasi kebakaran maupun pondok kebun.

Dinas Sosial Kabupaten Pegunungan Bintang terus melakukan asesmen terhadap warga terdampak.