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Kemensos-Sespim Lemdiklat Polri Perkuat Sinergi Tangani Bencana hingga Sekolah Rakyat

Kemensos-Sespim Lemdiklat Polri Perkuat Sinergi Tangani Bencana hingga Sekolah Rakyat
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Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (delapan dari kiri) saat menerima audiensi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Muhammad Sabilul Alif beserta 16 peserta didik Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-36 TA 2026 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (26/10). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan banyak program kerja Kementerian Sosial berkaitan erat dengan tugas dan fungsi TNI-Polri, mulai dari penanganan bencana alam, rehabilitasi sosial, hingga pembentukan karakter serta kedisiplinan siswa Sekolah Rakyat.

Dia pun menekankan pentingnya penguatan sinergi dalam pelaksanaan berbagai program sosial tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Wamensos Agus Jabo saat menerima audiensi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Muhammad Sabilul Alif beserta 16 peserta didik Sespim Lemdiklat Polri Dikreg ke-36 TA 2026 di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (26/10).

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Wamensos Agus Jabo mengatakan salah satu bidang yang membutuhkan koordinasi intensif antara Kemensos dan TNI-Polri adalah penanganan bencana alam.

Dalam situasi darurat, ia menyebut, kecepatan distribusi bantuan menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.

“Kalau terlambat sehari saja, bantuan terutama yang darurat, yaitu logistik dan permakanan, masyarakat sudah kasihan. Maka, salah satu hal yang darurat dan perlu sinergi antara Kemensos dengan TNI-Polri adalah masalah penanganan bencana,” kata Agus Jabo.

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Agus Jabo menjelaskan, dalam kondisi tertentu, ada wilayah terdampak bencana yang sulit dijangkau.

Di sinilah dukungan personel, peralatan, dan kemampuan operasional TNI-Polri diperlukan untuk membantu Kemensos menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat.

Wamensos Agus Jabo menerima audiensi Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Muhammad Sabilul Alif beserta 16 peserta didiknya

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