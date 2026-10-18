Kemensos Umumkan Pemenang Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026, Ini Pesan Gus Ipul
jpnn.com, BEKASI - Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan pemenang Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 dalam acara di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/10) malam.
Ajang ini menjadi bentuk apresiasi bagi insan pers yang mengangkat kisah perjuangan siswa, keluarga, dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat.
Kompetisi tersebut mengusung tema Sekolah Rakyat Memuliakan The Invisible People.
Penghargaan diberikan dalam tiga kategori, yakni jurnalistik media cetak dan daring, jurnalistik foto, serta jurnalistik video.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, media massa memiliki peran strategis dalam menyuarakan kehidupan masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian.
“Pemerintah bekerja melalui kebijakan, sementara wartawan bekerja melalui fakta,” kata Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, karya jurnalistik tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat melihat persoalan yang dialami kelompok rentan.
Gus Ipul berharap pemberitaan tentang Sekolah Rakyat dapat memperluas pemahaman publik mengenai perjuangan siswa dan keluarga mereka dalam memperoleh akses pendidikan.
Kemensos mengumumkan pemenang Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 dalam acara di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Bekasi
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