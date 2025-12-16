Kementan Berkolaborasi dengan TNI AL Untuk Percepat Distribusi Bantuan Bencana
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penyaluran bantuan Kementan Peduli menjadi kunci percepatan distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatra.
Amran mengatakan melalui sinergi itu, bantuan Kementan Peduli yang dikirimkan secara bertahap dalam jumlah besar dapat menjangkau lokasi terdampak lebih cepat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.
"Ini kolaborasi untuk menyelesaikan, meringankan beban-beban saudara kita yang ada, yang terkena bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," kata Mentan dalam pelepasan bantuan bencana Pulau Sumatra Tahap Ke-3 di Mako Kolinlamil Jakarta Utara, Selasa.
Pengiriman bantuan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan TNI Angkatan Laut untuk menjangkau wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Pengapalan yang diberangkatkan saat ini merupakan pengapalan ketiga,” ujar Mentan.
Bersama dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani , serta jajaran eselon I Kementrian Pertanian (Kementan), Amran secara resmi melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan tahap ketiga yang dikirim menggunakan KRI Makassar-590.
Total bantuan tahap III yang diberangkatkan mencapai 70 truk, berisi berbagai kebutuhan dasar masyarakat, antara lain kasur, minyak goreng, mi instan, sosis, makanan siap saji, sabun, serta perlengkapan penunjang lainnya. Selain itu, turut dikirimkan alat penjernih air dan logistik tambahan.
“Bantuan yang kami kirimkan sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ke depan, insya Allah kami akan terus berupaya mengirimkan bantuan lanjutan. Mohon doa dari seluruh masyarakat agar upaya ini berjalan lancar,” tutur Amran.
Kementerian Pertanian menjalin kerja sama dengan TNI AL dalam hal penyaluran bantuan kepada korban bencana di Sumatra.
