Kementan Corpu Hadir, Mentan Amran Targetkan SDM Pertanian Kelas Dunia

jpnn.com - BOGOR - Kementerian Pertanian meluncurkan Kementan Corporate University atau Kementan Corpu sebagai upaya transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pertanian.

Peresmian berlangsung di Aula Bina Karakter, BBPMKP Ciawi, Bogor pada Selasa (26/8), dihadiri pejabat pimpinan tinggi, perwakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta sekitar 150 peserta dari berbagai unit kerja Kementan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa peluncuran Kementan Corpu bertujuan memperkuat dan meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Pertanian yang unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya guna di kelas dunia.

"Peluncuran Kementan Corporate University merupakan langkah strategis dalam memperkuat kompetensi ASN pertanian. Dengan adanya wadah ini, kami berharap lahir SDM yang unggul, adaptif, dan mampu menjawab tantangan sektor pertanian ke depan,” ujar Mentan Amran.

Menurutnya, keberadaan Corporate University tidak hanya sebagai wadah pengembangan kompetensi ASN, tetapi juga wujud komitmen Kementan dalam menjadikan ASN sebagai motor penggerak organisasi dan pendukung kemajuan pertanian nasional.

“Kementan Corpu dirancang untuk menjadi mesin pengembangan kompetensi, tidak hanya bagi ASN pusat, tetapi juga bagi seluruh aktor pembangunan pertanian di Indonesia. Tujuannya bukan hanya memenuhi kebutuhan pengembangan ASN di lingkungan Kementerian Pertanian, tetapi juga mendukung pengembangan kompetensi di tingkat nasional,” katanya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa jalur pengembangan kompetensi non-formal membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur organisasi.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi ASN dalam pengembangan kompetensi meliputi keterbatasan akses, sumber daya, serta keterhubungan dengan berbagai elemen lain.