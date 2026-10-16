Kementan Gelar Workshop Nasional Exit Strategy Proyek UPLAND, Ini Tujuannya

jpnn.com, BEKASI - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), mengadakan Workshop Nasional Exit Strategy Proyek The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) di Avenzel Hotel and Convention Cibubur, Kota Bekasi.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (14-16 Oktober 2026) itu mempertemukan jajaran pemerintah pusat, 14 bupati pengampu wilayah sasaran, serta lembaga pendanaan internasional seperti International Fund for Agricultural Development (IFAD) dan Islamic Development Bank (IsDB).

Forum tersebut menjadi tonggak penting dalam mengawal transisi dan keberlanjutan hasil pembangunan pertanian berbasis sistem terpadu (integrated farming system) di wilayah dataran tinggi Indonesia.

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Melalui pendekatan sistem pertanian terpadu (integrated farming system), Proyek UPLAND telah mendorong pengembangan ekosistem agribisnis dataran tinggi yang menghubungkan kegiatan produksi di tingkat usaha tani (on-farm) dengan penanganan pascapanen, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan ekonomi petani, akses pembiayaan, dan pemasaran (off-farm).

Integrasi tersebut didukung oleh pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koperasi dan korporasi petani. Pendekatan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing komoditas, dan pendapatan petani secara berkelanjutan.

Melaporkan pelaksanaan agenda nasional tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek UPLAND, Ibu Risda Sinaga, menyampaikan laporan panitia mengenai capaian serta kerangka kerja konsolidasi exit strategy.

Dalam laporannya, ditegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kelompok tani untuk memastikan seluruh aset infrastruktur, alat mesin pertanian (alsintan), kelembagaan ekonomi petani, serta akses pembiayaan mikro yang telah dibangun dapat terus beroperasi secara mandiri pascaproyek berakhir.

Sementara itu, Muhammad Ikhwan selaku Project Manager UPLAND di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, menegaskan harapan agar seluruh elemen pemerintah daerah hingga tingkat desa dapat menjaga serta meneruskan keberhasilan program ini.