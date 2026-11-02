Kementan Jaga Harga Ayam Hidup Agar Layak Bagi Peternak

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian menjaga harga ayam hidup agar layak bagi peternak.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan upaya itu dilakukan lewat pengendalian produksi, peningkatan penyerapan, serta pembenahan distribusi dan tata niaga perunggasan berkelanjutan.

Dia pun mengimbau agar harga ayam hidup minimal Rp22.000 per kilogram.

Kementan mengakui harga di kandang di sejumlah daerah, terutama bagi peternak mandiri, masih tertekan dan belum sepenuhnya menutup biaya produksi.

"Kami terus mendorong harga ayam hidup di tingkat peternak naik bertahap di atas harga pokok produksi (HPP) dan menuju harga acuan pembelian (HAP) tingkat peternak sebesar Rp25.000 per kilogram," kata Agung di Jakarta, Minggu (1/11).

Sejak Mei 2026, pemerintah dan pelaku usaha menyepakati harga minimal Rp19.500 per kilogram untuk bobot 1,8 kilogram atau lebih. Meski demikian, harga di kandang tercatat sekitar Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram pada Juni dan Juli 2026.

Seluruh layanan rekomendasi usaha perunggasan ditunda sementara, produksi day old chick (DOC) dikendalikan, dan rumah potong hewan unggas (RPHU) diminta menyerap ayam peternak.

Memasuki Agustus-September 2026, harga di kandang relatif stabil di kisaran Rp22.000-Rp23.000 per kilogram.