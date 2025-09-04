Kementan Mempercepat Operasionalisasi Brigade Pangan di Kaltim

jpnn.com - PASER – Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menggalakkan program Brigade Pangan sebagai salah satu strategi percepatan swasembada pangan nasional.

Salah satu tindak lanjutnya ialah dengan Rapat Koordinasi Pendampingan dan Percepatan Operasionalisasi Brigade Pangan Kalimantan Timur yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Rabu (3/9).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai tokoh yang mewakili pusat dan daerah, termasuk Kepala Pusat Pendidikan Pertanian selaku Penanggung Jawab Brigade Pangan Kalimantan Timur, Direktur Perbenihan Hortikultura sebagai PJ Swasembada Pangan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Paser serta Penajam Paser Utara, pejabat bidang teknis, penyuluh pendamping, hingga perwakilan Brigade Pangan dari berbagai kecamatan.

Agenda utama meliputi verifikasi data progres musim tanam ketiga (MT III), realisasi luas tambah tanam (LTT), koordinasi dan sinkronisasi data, konsolidasi lahan Brigade Pangan, kebutuhan alsintan, CPCL benih, serta percepatan operasionalisasi di lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Brigade Pangan menjadi garda terdepan dalam mendukung kemandirian pangan Indonesia.

“Presiden menekankan bahwa swasembada pangan adalah harga mati. Brigade Pangan kita hadirkan untuk mengoptimalkan lahan, meningkatkan indeks pertanaman, dan memastikan petani mendapat manfaat ekonomi yang lebih baik,” ujar Mentan.

Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menyampaikan pentingnya strategi integratif dalam pengelolaan Brigade Pangan.

“Kunci keberhasilan program ini adalah sinergi. Mulai dari pengelolaan lahan, optimalisasi produksi, hingga distribusi yang efisien. Brigade Pangan harus dijalankan secara profesional dengan dukungan penyuluh, pendamping, dan pemerintah daerah,” tuturnya.