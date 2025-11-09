menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kementan Siapkan Pembukaan Sawah Baru Skala Besar di Papua, Kalimantan, Hingga Sumsel

Kementan Siapkan Pembukaan Sawah Baru Skala Besar di Papua, Kalimantan, Hingga Sumsel

Kementan Siapkan Pembukaan Sawah Baru Skala Besar di Papua, Kalimantan, Hingga Sumsel
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditemui usai Sarasehan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bertajuk Sinergi Inovasi untuk Indonesia Tangguh Pangan, Minggu (9/11). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jpnn.com - SURABAYA - Kementerian Pertanian memperluas rencana pembukaan lahan sawah baru.

Program itu tidak hanya digarap di Papua, tetapi juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Sumatera Selatan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan total lahan yang akan dibuka dapat mencapai tiga juta hektare jika di seluruh wilayah tersebut berjalan sesuai rencana.

“Rencana satu juta hektare itu bukan hanya di Papua, tetapi juga di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan totalnya bisa mencapai tiga juta hektare,” ujar Amran seusai kegiatan Sarasehan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Minggu (9/11)

Dia menjelaskan pembukaan lahan sawah skala besar ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kembali swasembada pangan nasional.

Untuk mendukung program tersebut, Kementan menilai sektor pertanian harus ditopang teknologi modern.

Karena itu, pihaknya berencana menggandeng ITS dalam pengembangan teknologi mekanisasi pertanian.

“Kalau IPB unggul dalam bibit dan benih, ITS bisa memperkuat teknologi mekanisasi pertanian modern. Teknologi ini penting karena bisa menurunkan biaya produksi hingga 60 persen,” kata Amran

Kementan menyiapkan pembukaan sawah baru dengan skala besar di Papua, Kalimantan, hingga Sumatera Selatan.

