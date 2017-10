Kementan Target Buka 1.000 Toko Lagi Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan sejauh ini sudah 2.839 Toko Tani Indonesia (TTI) yang dibuka. Ke depannya, Kementan menargetkan akan membuka seribu toko lagi pada 2017-2018.

“Ya, kami target seribu toko lagi," kata Agung di Outlet TTI Center depan SMAN 28 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (15/10).

TTI, kata Agung, sejak diresmikan pada 2016 sudah tersebar sebanyak 2.839 toko di 32 provinsi. Hanya dua provinsi yang belum tersedia TTI yaitu Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara. Meski begitu, Kementan menargetkan TTI akan dibuka di dua provinsi tersebut pada target selanjutnya.

"Yang paling banyak 50 persen TTI ada di Jabodetabek," kata dia.

Agung menjelaskan, harga pangan yang dijual di TTI sangat menguntungkan masyrakat. Pasalnya, harga dan kualitas pangan terjaga dan diatur ketat oleh pemerintah.

"Kami mengusung konsep harga pangan yang diperdagangkan sesuai dengan harga pembelian pemerintah, harga acuan, dan harga eceran tertinggi (HET)," kata dia.

Tercatat harga beberapa komoditas pangan murah dan berkualitas antara lain beras Rp 7.900 per kg, cabai merah keriting Rp 27 ribu per kg, bawang merah Rp 18 ribu per kg, bawang putih Rp 16 ribu per kg, gula pasir Rp 12 ribu per kg, dan minyak goreng Rp 11 ribu per liter.

Kemudian daging sapi Rp 75 ribu per kg, daging kerbau Rp 70 ribu per kg, daging ayam Rp 30 ribu per kg, dan telur ayam Rp 19.500 per kg.