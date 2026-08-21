Kementan Tingkatkan Inovasi & Daya Saing Pemuliaan Tanaman

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) terus berupaya meningkatkan inovasi dan daya saing pemuliaan tanaman, sebagai salah satu faktor yang mengakselerasi tercapainya swasembada pangan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan mutu layanan permohonan Hak Perlidungan Varietas Tanaman (PVT) sehingga mendorong pengembangan dan penyediaan benih varietas unggul baru yang berproduktivitas tinggi.

“PVT tentunya memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan. PVT tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemulia, tapi juga mendorong inovasi dalam perakitan varietas unggul, serta meningkatkan daya saing sektor perbenihan nasional,” ujar Kepala Pusat PVTPP, Indra Zakariya Rayusman saat memberikan arahan secara online evaluasi layanan PVT Wilayah Jawa Timur di Kota Batu, Kamis (20/8).

Hingga saat ini, Pusat PVTPP telah melalukan berbagai upaya strategis dalam memperkuat sistem PVT yang profesional dan akuntabel.

Kegiatan yang telah dilakukan mencakup layanan permohonan hak PVT, pemeriksaan substantif, monitoring kewajiban pemegang hak PVT dan keragaan varietas, pembahasan regulasi, perbaikan dan penyusunan panduan berupa PPP (Panduan Prosedur Pengujian) maupun Panduan Pelaksanaan Uji BUSS (Baru, Unit, Seragam, Stabil) serta berbagai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) kerja di bidang PVT.

Indra mengatakan sejalan dengan transformasi digital pelayanan publik, pada awal 2025 Pusat PVTPP telah meluncurkan aplikasi APPLY PVT sebagai sarana pengajuan permohonan Hak PVT secara elektronik.

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Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi pemohon dalam proses pengajuan, pemantauan status permohonan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.

“Namun demikian, implementasi aplikasi tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan, efektivitas fitur yang tersedia, kendala yang masih dihadapi pengguna, serta peluang pengembangannya,” ujarnya.