Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Istana Bilang Begini

jpnn.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan belum ada tindak lanjut mengenai Kementerian BUMN.

Dia masih membantah terkait kabar yang berhembus bahwa Kementerian BUMN akan dilebur ke Danantara.

“Belum, kan sekarang sedang proses ya Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN-BUMN kita,” ucap Prasetyo, dikutip Kamis (18/9).

Walau begitu, dia tak menutup kemungkinan ada perubahan besar yang akan dilakukan terhadap Kementerian BUMN.

“Nanti dalam perjalanannya itu kami perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya. Nanti kami lihat,” kata dia.

Adapun, posisi Menteri BUMN pun saat ini masih kosong pascaditinggal oleh Erick Thohir yang dilantik menjadi menteri pemuda dan olahraga (menpora).

Politikus Partai Gerindra itu bilang masih mencari sosok yang bisa memimpin Kementerian BUMN.

“Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kami masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas Bapak Erick Thohir,” jelasnya.