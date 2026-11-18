jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyampaikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten tidak termasuk wilayah pertambangan.

Hal ini ditegaskan Anggia lantaran muncul isu yang menyebut Badak Jawa bakal direlokasi ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur karena ada proyek pertambangan.

Menurut Anggia, tidak ada proyek pertambangan merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

"Kementerian ESDM menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” ujar Anggia di Jakarta, Selasa (17/11).

Anggia bahkan menegaskan tidak ada satu izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon.

Anggia menjelaskan pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.

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Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.