Kementerian ESDM Sebut Geotermal Gunung Ungaran Tak Mengganggu Candi Gedong Songo

jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran tidak akan mengganggu keberadaan Candi Gedong Songo di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Priatin Hadi Wijaya mengatakan proyek tersebut masih dalam tahap studi.

Hingga kini, kata dia, pemerintah belum menetapkan titik pengeboran.

Menurut Priatin, penentuan lokasi pengeboran dan fasilitas produksi akan dilakukan melalui berbagai kajian dengan mempertimbangkan kondisi bawah permukaan, lingkungan, serta keberadaan situs budaya.

"Saat ini masih dalam proses studi. Nantinya PLN yang diminta menyampaikan laporan secara berkala, termasuk pembaruan data bawah permukaan melalui kajian geofisika, geokimia, dan geologi,” kata Priatin saat Dialog Stakeholder: Panas Bumi Gunung Ungaran, Manfaat, Risiko dan Suara Masyarakat di Kampus FISIP Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kamis (17/9).

Dia mengatakan proses penentuan lokasi pengeboran dan fasilitas produksi akan melalui kajian serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah.

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Priatin juga menepis kekhawatiran bahwa pengembangan panas bumi secara otomatis akan merusak situs budaya, seperti Candi Gedong Songo di kawasan Ungaran.

Dia mengatakan pengalaman pengembangan panas bumi di Dieng menjadi contoh bahwa infrastruktur geotermal dapat dibangun dengan tetap memperhatikan keberadaan situs budaya.