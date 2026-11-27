jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan tidak menambah kuota distribusi LPG bersubsidi, yakni LPG 3 kilogram.

Adapun ke depan akan terdapat penyaluran LPG 3 kilogram atau gas melon melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes).

“Tidak ada, artinya dengan KDKMP ini tidak ada nambah kuota,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Bali, Kamis (26/11).

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Laode menjelaskan kuota LPG 3 kilogram sudah diatur per tahun, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Laode juga mengaku pemerintah telah mengatur kuota distribusi LPG 3 kilogram per provinsi.

Laode mengatakan kehadiran KDKMP ini adalah proses distribusi yang tadinya hanya berpusat di agen atau pangkalan LPG 3 kilogram, kini menghadirkan alternatif distributor.

“Nah, sekarang ada KDKMP yang juga akan lebih berada di posisi depan untuk mendistribusikan, gitu,” ujar Laode.

Dengan demikian, untuk 2027, Laode menyampaikan kuota LPG 3 kilogram yang akan didistribusikan ke masyarakat masih sesuai dengan yang ditetapkan di APBN 2027.