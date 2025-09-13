Kementerian Imigrasi & Pemasyarakatan dan BRI Kerja Sama Berdayakan Warga Binaan
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI kembali menunjukkan langkah konkret dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Kemenimipas).
Kali ini BRI mendukung pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Nusakambangan dan penanaman pohon kelapa pada selasa (9/9) yang mempertegas komitmennya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan.
BLK bidang konveksi yang didukung BRI dibangun untuk memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 250 peserta pelatihan dengan fokus pada keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Pemberian keterampilan praktis ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing WBP sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan BRI dalam program ini.
"Kolaborasi dengan BRI melalui pembangunan BLK ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan kesempatan kedua bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kami berharap para peserta pelatihan dapat memperoleh keterampilan yang bermanfaat sehingga mampu kembali ke masyarakat dengan lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing,” jelas Agus Andrianto dikutip, Sabtu (13/9).
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.
BRI kembali menunjukkan langkah konkret dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Cek Posisi Malut United Setelah Dipukul Persik Kediri
- Persebaya Kalah dari Persib, Semen Padang Jadi Sasaran
- Kedubes Inggris & BRIRins Kerja Sama Meluncurkan Platform Perempuan Cerdas Digital
- Waka MPR Dorong Penguatan Payung Hukum Agar Sektor R&D Nasional Dapat Perhatian Serius
- Lewat Pemanfaatan FABA, PLN IP Dukung Pemberdayaan Warga Binaan Nusakambangan
- Viral Tanggul Cilincing, Sonny PDIP Minta Pemerintah Perhatikan Daya Beli Nelayan