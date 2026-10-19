Kementerian Koperasi Klaim Kopdes Bikin Hemat Kantong Hingga Rp300 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi memperkirakan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dapat menghemat pengeluaran rumah tangga sebesar Rp200–Rp300 ribu per bulan.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan penghematan tersebut berasal dari penyaluran berbagai komoditas bersubsidi melalui koperasi.

Adapun KDKMP berperan sebagai salah satu saluran distribusi komoditas bersubsidi, antara lain LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, serta pupuk.

“Setiap keluarga nanti diperkirakan dapat menghemat rata-rata sekitar Rp200–Rp300 ribu per bulan karena seluruh komoditas bersubsidi akan disalurkan melalui KDKMP,” kata Zabadi di Bogor, Minggu (18/10).

Menurut Zabadi, penyaluran komoditas melalui koperasi diarahkan untuk memastikan masyarakat yang berhak dapat memperoleh barang bersubsidi dengan harga sesuai kebijakan pemerintah.

Skema tersebut juga diharapkan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Selain sebagai saluran distribusi barang bersubsidi, KDKMP diproyeksikan menjadi offtaker atau penyerap produk masyarakat desa.

Zubadi mengugkapkan melalui fungsi tersebut, koperasi diharapkan dapat menyerap hasil pertanian, perikanan dan produk usaha masyarakat sehingga produsen memiliki kepastian pasar dan harga.