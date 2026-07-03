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Kementerian & Lembaga Tambah Anggaran Rp 984 T, Purbaya: Enggak Akan Dipenuhi Semua

Kementerian & Lembaga Tambah Anggaran Rp 984 T, Purbaya: Enggak Akan Dipenuhi Semua
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Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal menyeleksi usulan tambahan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp 984 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Purbaya menjelaskan kemungkinan besar tak semua usulan tersebut akan dipenuhi untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam rentang target yang ditetapkan.

Sebagai catatan, pemerintah dan DPR menyepakati rentang target defisit 1,80–2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam pembahasan awal Rancangan APBN (RAPBN) 2027.

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“Kami lihat, enggak akan semuanya dipenuhi,” kata Purbaya.

Purbaya menyebut Kementerian Keuangan akan mengevaluasi kebutuhan anggaran K/L dan menentukan skala prioritas untuk mengabulkan usulan tambahan anggaran.

Usulan akan dipenuhi selama belum melampaui target defisit yang ditetapkan.

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“Yang jelas, kami kan ada target defisitnya berapa. Selama defisit dipenuhi, ya sudah. Tapi, rasanya sih itu (permintaan Rp984 triliun) di atas defisit yang ada,” ujarnya.

Usulan tambahan pagu anggaran K/L sebelumnya disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tidak akan bisa memenuhi semua permintaan kementerian-lembaga yang menambah anggaran untuk 2027.

Sumber Antara
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