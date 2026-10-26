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Kementerian P2MI dan KBRI Paramaribo Perkuat Sinergi Data dan Pelindungan Pekerja Migran di Karibia

Kementerian P2MI dan KBRI Paramaribo Perkuat Sinergi Data dan Pelindungan Pekerja Migran di Karibia
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Menteri P2MI Mukhtarudin menerima kunjungan audiensi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Republik Suriname merangkap Republik Kooperatif Guyana dan Caribbean Community (CARICOM) Agus Priono, di Kantor KP2MI, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2026. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan audiensi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Republik Suriname merangkap Republik Kooperatif Guyana dan Caribbean Community (CARICOM), Agus Priono, di Kantor KP2MI, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia pemutakhiran data, hingga peluang ekspansi penempatan tenaga kerja terampil di kawasan Karibia.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Agus Priono menyampaikan bahwa Suriname merupakan salah satu negara tujuan penempatan Pekerja Migran terbesar di kawasan Karibia.

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Saat ini, tercatat ada sekitar 689 warga negara Indonesia (WNI) di Suriname, di mana 560 di antaranya adalah Pekerja Migran Indonesia.

"Teman-teman kita di Suriname mayoritas bekerja di sektor perkebunan, perkayuan (molding/penggergajian), perikanan, serta pertambangan. Menariknya, banyak pekerja kita yang sebelumnya bekerja di Solomon dan Papua Nugini kemudian diboyong oleh perusahaan terkait saat mereka membuka usaha di Suriname," ujar Agus.

Namun, Agus mengungkapkan tantangan mendasar terkait pendataan, di mana disinyalir masih banyak Pekerja Migran Indonesia di Suriname yang berangkat secara perseorangan sehingga belum sepenuhnya tercatat di sistem resmi.

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Agus Priono pun berharap kerja sama dengan Kementerian P2MI dapat diperkuat untuk mengidentifikasi peluang kerja di Suriname dan Guyana, serta memastikan kebutuhan tenaga kerja di kedua negara dapat diisi Pekerja Migran yang memiliki kompetensi sesuai, dengan tetap mengedepankan pendataan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

"Kami melihat ada peluang penempatan Pekerja Migran di Suriname dan Guyana, khususnya di sektor perkebunan, perkayuan, pertambangan, serta minyak dan gas. Karena itu, diperlukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan pemutakhiran data agar peluang ini dapat ditindaklanjuti melalui penempatan Pekerja Migran yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” pungkas Agus Priono.

Menteri P2MI Mukhtarudin menerima kunjungan audiensi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Republik Suriname.

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