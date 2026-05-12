Kementerian P2MI dan Prefektur Miyazaki Jepang Sepakati Percepatan MoU Penempatan Pekerja Migran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan resmi delegasi dari Pemerintah Prefektur Miyazaki, Jepang di Kantor KP2MI, Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026.

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat sinergi penempatan Pekerjaan Migran Indonesia terampil, khususnya di wilayah Miyazaki.

Delegasi Jepang dipimpin langsung oleh Gubernur Prefektur Miyazaki, Mr. Kohno Shunji didampingi Wakil Ketua DPRD Miyazaki, Mr. Yamashita Kotobuki, serta Ketua Federasi Kamar Dagang dan Industri Miyazaki, Mr. Mera Mitsunori.

Turut hadir secara daring perwakilan KBRI Tokyo dan Direktorat Asia Timur Kementerian Luar Negeri.

Sementara Menteri Mukhtarudin, didampingi, Dwi Setiawan Susanto (Dirjen Promosi), Ahnas (Dirjen Penempatan), Rinardi (Dirjen Pelindungan), dan Moh. Fachri (Dirjen Pemberdayaan).

Transformasi Pelindungan dan Kualitas Pekerja Migran

Menteri Mukhtarudin menegaskan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian P2MI kini menjadi otoritas tunggal yang berfokus pada dua mandat utama yakni peningkatan pelindungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami berkomitmen meningkatkan pelindungan dari sebelum, selama, hingga sesudah penempatan. Selain itu, kami fokus meningkatkan kualitas Pekerja Migran agar mampu mengisi lowongan pekerjaan formal atau skilled worker di pasar global," ujar Mukhtarudin.