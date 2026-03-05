Kementerian P2MI Tingkatkan Kewaspadaan Dampak Eskalasi Geopolitik di Timur Tengah Terhadap Pekerja Migran Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelindungan serta pelayanan bagi pekerja migran Indonesia di kawasan tersebut tetap berjalan optimal.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyampaikan pihaknya terus memantau perkembangan situasi secara intensif melalui koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara-negara terdampak.

“Kami melakukan pemantauan secara ketat terhadap dinamika yang berkembang di Timur Tengah. Keselamatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan prioritas utama pemerintah,” ujar Menteri Mukhtarudin di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Perwakilan RI hingga Rabu (4/3/2026), belum terdapat laporan pekerja migran Indonesia yang mengalami insiden keselamatan akibat perkembangan situasi tersebut.

Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi keamanan di kawasan dapat berubah sewaktu-waktu.

“Berdasarkan laporan yang kami terima, hingga saat ini belum ada pekerja migran Indonesia yang terdampak secara langsung. Namun, kami tetap siaga dan terus memperkuat langkah antisipasi,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian P2MI berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta KBRI dan KJRI di kawasan Timur Tengah. Upaya yang dilakukan meliputi pembentukan Tim Crisis Monitoring pada Direktorat Jenderal Pelindungan untuk pemantauan harian dan mitigasi risiko, pemutakhiran data pekerja migran sebagai bagian dari kesiapsiagaan evakuasi, penyusunan serta diseminasi panduan kewaspadaan, hingga pengaktifan hotline pengaduan khusus kawasan Timur Tengah.