Kementerian Pekerjaan Umum Sudah Tangani 1.024 Infrastruktur Pascagempa NTT

jpnn.com, FLORES - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur pascagempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memastikan konektivitas, layanan sumber daya air, serta sarana dan prasarana dasar masyarakat kembali berfungsi.

Hingga 5 Oktober 2026, sebanyak 1.024 infrastruktur terdampak telah ditangani di delapan kabupaten/kota, dengan pemulihan jaringan jalan dan jembatan serta infrastruktur sumber daya air telah mencapai 100 persen, sementara penanganan layanan dasar dan prasarana strategis lainnya masih terus dilanjutkan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penanganan infrastruktur yang terdampak gempa di Pulau Flores harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan prinsip build back better, yaitu membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tahan terhadap risiko bencana.

“Bangunannya harus kami perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujar Menteri Dody.

Hingga 5 Oktober 2026, Kementerian PU telah menangani 1.024 infrastruktur yang terdampak gempa dengan mengerahkan personel dan alat berat untuk memulihkan aksesibilitas serta layanan prasarana vital masyarakat di delapan kabupaten/kota.

Di sektor konektivitas, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah memastikan 20 ruas jalan terdampak tetap fungsional. Kerusakan pada ruas-ruas tersebut mencakup 89 titik longsor dan lima patahan.

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Selain itu, 14 jembatan terdampak juga telah difungsikan kembali, termasuk sejumlah duiker yang berada pada jaringan jalan terdampak. Secara keseluruhan, penanganan jaringan jalan dan jembatan telah mencapai 100 persen.

Kementerian PU juga melakukan penanganan terhadap infrastruktur sumber daya air untuk memastikan fungsi layanan tetap berjalan. Sebanyak dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku telah diverifikasi fungsinya.