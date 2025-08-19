Kementerian PPPA Dukung Pemblokiran Jika Roblox Terbukti Negatif
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyebutkan pihaknya mendukung wacana pemblokiran gim Roblox.
Arifah mengakui bahwa banyak pengaduan dari masyarakat untuk memblokir game yang belakangan viral tersebut.
Walau begitu, Arifah mengatakan jika masih bisa diperbaiki akan jauh lebih baik.
"Mungkin kalau masih bisa diperbaiki, bisa diperbaiki itu akan lebih baik, tapi kalau memang sudah dinilai sangat mengganggu dan berdampak negatif, ya ada baiknya mungkin ditutup atau diblokir ya,” ucap Arifah dikutip, Selasa (19/8).
Untuk itu, Kementerian PPPA bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini masih mengkaji dampak dari Roblox.
“Kami lihat dulu lah, dikaji dulu," kata dia.
Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama menyoroti sejumlah dampak negatif, salah satunya anak-anak yang bermain gim Roblox cenderung menjadi malas dan lupa waktu.
"Terutama untuk anak-anak ya, karena kalau kita lihat mereka tuh sampai lupa aktivitas yang lainnya karena terfokus pada game itu," tuturnya.
