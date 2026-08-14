Kementerian PU Bakal Luncurkan Aspal Merah Putih

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal meluncurkan Aspal Merah Putih untuk tol di Indonesia.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dibuatnya Aspal Merah Putih tersebut untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor.

“Untuk itu, saya berharap Badan Usaha Jalan Tol akan mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan penggunaan Asbuton ini dan tetap menjaga kelayakan teknis dan akademis, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak,” ujar Dody di Jakarta, Kamis (13/8).

Dody mengaku Kementerian PU terus mendorong pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) olahan dalam pembangunan jalan tol.

Selain mengurangi impor Dody mengaku produk dalam negeri untuk meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur jalan.

Dody menegaskan penggunaan Asbuton ini tidak boleh justru menambah beban biaya bagi badan usaha maupun masyarakat.

"Efisiensi biaya menjadi salah satu hal yang harus dijaga dalam penerapan kebijakan tersebut agar tidak berdampak pada tarif maupun pembiayaan pembangunan," kata dia.

Adapun, untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan yang mencakup penggunaan Asbuton olahan, pembinaan teknis, pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta insentif.