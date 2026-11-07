Kementerian PU Percepat Normalisasi Sungai & Perbaiki Tanggul di Aceh

jpnn.com, ACEH - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melanjutkan pemulihan serta memitigasi risiko banjir susulan di sejumlah wilayah yang terdampak di Provinsi Aceh, melalui normalisasi sungai serta memperbaiki tanggul.

Melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, penanganan darurat difokuskan pada lima wilayah utama, yakni yakni Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Utara, Nagan Raya, dan Pidie Jaya.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto penanganan bencana yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

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Dody menegaskan agar penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi setelah bencana, tetapi juga harus memperkuat ketahanan infrastruktur untuk menghadapi potensi berikutnya.

“Pekerjaan masih terus kita lanjutkan. Saat ini jajaran Sumber Daya Air melakukan pembersihan sungai dan muara untuk memperlancar aliran air serta mengurangi risiko terjadinya banjir susulan,” kata Dody.

Sementara Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari mengatakan pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan serta merespons secara cepat setiap kejadian bencana banjir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selain penanganan darurat, langkah selanjutnya difokuskan pada percepatan penanganan permanen.

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“Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi risiko bencana, meningkatkan perlindungan masyarakat, serta mewujudkan infrastruktur sumber daya air yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hingga 4 November 2026, pengerjaan di Aceh Tenggara difokuskan pada upaya pencegahan luapan susulan Sungai Lawe Bulan dan Lawe Kihing dengan mengerahkan satu unit excavator untuk melakukan normalisasi alur serta penguatan tanggul sungai di Desa Kuning I.