Kementerian PU Percepat Pemulihan 121 Fasilitas Kesehatan Pascabencana Sumatera

jpnn.com, PADANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Upaya dilakukan untuk mendukung pemulihan layanan kesehatan dasar masyarakat serta memastikan fasilitas publik dapat kembali berfungsi untuk melayani kebutuhan warga di wilayah terdampak.

Pada tahap tanggap darurat, Kementerian PU telah melakukan pembersihan material bencana dan penanganan infrastruktur terdampak sebagai langkah awal menuju pemulihan permanen.

Pada tahap selanjutnya, Kementerian PU melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi 121 fasilitas kesehatan, dari jumlah tersebut, pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan pada 90 lokasi atau sekitar 74,4 persen dari total fasilitas yang ditangani, sementara lokasi lainnya masih dalam tahapan persiapan pelaksanaan.

Di Provinsi Aceh, penanganan mencakup 50 fasilitas kesehatan dan seluruhnya telah memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, di Sumatera Utara, pekerjaan konstruksi telah dimulai pada 21 dari 36 fasilitas kesehatan. Selanjutnya di Sumatera Barat, sebanyak 19 dari 35 fasilitas kesehatan telah memasuki tahap konstruksi.

Menteri PU Dody Hanggodo memastikan proses pemulihan infrastruktur pascabencana terus berjalan dengan progres yang positif.

Berbagai langkah percepatan menuju pemulihan permanen juga terus dilakukan agar fasilitas publik dapat kembali mendukung aktivitas masyarakat.

“Kementerian PU berkomitmen untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak bencana agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih. Infrastruktur yang kembali berfungsi akan menjadi penopang pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak,” kata Menteri Dody.