Kementerian PU Percepat Pemulihan Aceh dan Sumatera Pascabencana

jpnn.com, ACEH - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh dan sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera dengan memprioritaskan pembukaan akses transportasi serta pemulihan layanan dasar agar aktivitas masyarakat kembali berjalan.

Kementerian PU melakukan penanganan pascabencana secara bertahap, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap awal, fokus diarahkan pada pembukaan kembali akses jalan dan jalur transportasi yang sempat terputus akibat bencana.

Pemulihan akses menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan dan kebutuhan dasar ke wilayah terdampak. Setelah akses utama kembali berfungsi, penanganan dilanjutkan dengan pembenahan berbagai infrastruktur pendukung di sejumlah titik.

Untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU mengerahkan alat berat ke lokasi-lokasi yang membutuhkan penanganan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemulihan akses sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat dapat disalurkan tanpa hambatan.

Penanganan tidak hanya difokuskan pada jalan dan jembatan. Kementerian PU juga memprioritaskan penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

Fasilitas umum dan layanan publik yang mengalami kerusakan turut menjadi bagian dari pemulihan. Perbaikan sarana tersebut diarahkan agar kegiatan sosial masyarakat dapat kembali berlangsung secara bertahap.

Kementerian PU menempatkan kembalinya aktivitas warga sebagai salah satu ukuran penting dalam proses pemulihan. Pembangunan kembali infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan rutinitas sehari-hari.

Pemulihan akses pendidikan menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut. Anak-anak di wilayah terdampak diharapkan dapat kembali bersekolah, sementara masyarakat dapat memenuhi kebutuhan harian dan keluarga kembali menata aktivitas setelah terdampak bencana.