Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir
jpnn.com, ACEH TAMIANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan pascabanjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, salah satunya memulihkan kondisi lingkungan sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tinggal di kawasan Rumah Hunian Sementara (Huntara) 4 yang sempat terendam banjir.
Sebagai langkah penanganan darurat, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah mengerahkan dua unit mobil pompa dari Banda Aceh untuk menyedot air yang menggenangi kawasan Rumah Huntara 4. Upaya tersebut berhasil mengurangi genangan hingga kondisi kawasan rumah huntara saat ini telah kembali surut.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU terus memperkuat upaya penanganan bencana hidrometeorologi melalui langkah tanggap darurat dan penyiapan penanganan jangka panjang guna mengurangi risiko banjir berulang.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara cepat dan terukur, terutama untuk melindungi keselamatan masyarakat serta meminimalkan dampak terhadap permukiman. Selain penanganan darurat, kami juga menyiapkan langkah penanganan permanen agar risiko kejadian serupa dapat dikurangi,” kata Menteri Dody.
Kepala BWS Sumatera I, Asyari menyebut akibat curah hujan tinggi pada 12 November 2026 di Kabupaten Gayo lues dan Aceh Tamiang menyebabkan terjadinya luapan air Sungai Tamiang, sehingga menggenangi Kawasan Rumah Huntara 4.
Untuk mempercepat penanganan dampak banjir, BWS Sumatera I telah mengerahkan dua unit alat berat untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol akibat banjir serta dua unit mobil pompa untuk menyedot air genangan di kawasan tersebut. Pekerjaan ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus mengurangi risiko luapan air yang dapat kembali menggenangi kawasan rumah huntara.
“Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh BWS Sumatera I, yakni mengerahkan 2 unit alat berat untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang putus. Kemudian juga mengirimkan mobil pompa untuk menyedot air genangan di kawasan rumah huntara,” jelasnya.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang didampingi oleh BWS Sumatera I Kementerian PU mulai melaksanakan pembangunan kolam resapan di kawasan Rumah Huntara 4. Infrastruktur tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara air limpasan saat terjadi hujan deras maupun luapan air, sehingga genangan dapat dikendalikan dengan lebih baik.
Kementerian PU memulihkan kawasan huntara di Aceh Tamiang yang rusak akibat banjir.
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