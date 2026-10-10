Kementerian PU Siapkan Dukungan Gereja & Kebutuhan Dasar di Wanam

jpnn.com, MERAUKE - Pembangunan Kawasan Sentra Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam diarahkan tidak hanya untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Sejalan dengan upaya tersebut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau Gereja Santa Theresia Ilwayab di Kampung Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Kamis (8/10), untuk memastikan rencana dukungan perbaikan bangunan serta pemenuhan kebutuhan dasar gereja berupa air bersih, listrik, dan sanitasi.

Menteri Dody mengatakan pembangunan KSPEAN Wanam harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk mendorong perubahan sumber penghidupan agar warga memiliki peluang meningkatkan pendapatan.

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Pengembangan pertanian diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru yang melengkapi mata pencaharian masyarakat yang selama ini banyak bergantung pada sektor perikanan.

“Di satu sisi kami mengerjakan sawah agar masyarakat di sini mulai memahami ada kehidupan baru, ada kegiatan ekonomi baru yang bernama pertanian. Bukan hanya nelayan, tetapi pertanian juga ada. Di sisi lain kami juga memastikan kehidupan keagamaan di sini berjalan baik,” kata Menteri Dody.

Menurut Menteri Dody, pemberdayaan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap fasilitas sosial dan keagamaan. Karena itu, Kementerian PU menyiapkan dukungan perbaikan Gereja Santa Theresia Ilwayab yang telah berdiri sejak 1990-an dan kondisinya sudah memerlukan peningkatan. Selain gereja tersebut, satu gereja lainnya juga direncanakan mendapat dukungan perbaikan.

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“Kebetulan ada permintaan untuk merenovasi gereja. Saya datang untuk mengecek seperti apa kondisinya. Ternyata memang sudah terlalu tua. Kami akan segera merenovasi ini,” ujar Menteri Dody.

Dukungan untuk Gereja Santa Theresia Ilwayab juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar agar bangunan dapat digunakan secara lebih layak. Untuk penyediaan air bersih, Kementerian PU akan mengecek potensi pemanfaatan embung swadaya masyarakat yang berada sekitar 600 meter dari gereja, termasuk kondisi toren dan kebutuhan jaringan perpipaan.