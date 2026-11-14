Kementerian PU Siapkan Penanganan Permanen Jalan Nasional Simpang Obor di Siak

jpnn.com, SIAK - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau tengah mendorong upaya penanganan ruas Jalan Nasional di kawasan Simpang Obor, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang selama ini kerap mengalami banjir akibat kondisi alam dan karakteristik tanah gambut dengan kedalaman cukup tinggi.

Kondisi tersebut menyebabkan badan jalan rentan mengalami penurunan dan terendam banjir, meskipun sebelumnya telah dilakukan sejumlah upaya penanganan, termasuk peninggian badan jalan. Situasi ini berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, bahkan beberapa kali menyebabkan akses jalan terputus dan meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.

Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan jajaran Kementerian PU untuk segera melakukan penanganan darurat dan menyiapkan penanganan permanen pada ruas jalan tersebut.

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Dody menyebut bahwa menjaga konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah dalam situasi darurat bencana, mengingat peran strategis jalan dan jembatan sebagai penggerak utama aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.

“Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” kata Menteri Dody.

Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau Yohanis Tulak Todingrara mengatakan ruas jalan di kawasan Simpang Obor merupakan salah satu jalur strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, baik antarkabupaten maupun antarprovinsi, khususnya menghubungkan Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Oleh karena itu, keberfungsian jalan tersebut perlu terus dijaga agar mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian tidak terganggu,” terang Tulak.

Mengingat karakteristik tanah gambut yang menjadi tantangan utama dalam penanganan ruas tersebut, diperlukan solusi jangka panjang melalui pembangunan konstruksi jembatan atau struktur jalan layang (elevated structure) dengan konsep jembatan berkaki banyak atau yang dikenal sebagai jembatan kaki seribu, sepanjang kurang lebih 150 meter.