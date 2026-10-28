Kementerian PU Tingkatkan Penerapan Teknologi BIM pada Pembangunan Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan teknologi Building Information Modelling (BIM) yang terintegrasi dengan Common Data Environment (CDE) PU dalam proyek pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.

Penerapan sistem digital ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi perencanaan, memperkuat pengawasan pelaksanaan konstruksi, serta memastikan pengelolaan data proyek berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan pentingnya penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan kualitas pekerjaan infrastruktur, yang harus disertai penerapan budaya keselamatan (safety first) serta kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi.

"Kami memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan proyek infrastruktur pendidikan. Infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, fasilitas sanitasi, serta berbagai fasilitas pendukung pembelajaran lainnya harus tersedia secara layak. Ini sangat penting agar anak-anak, khususnya dari keluarga miskin ekstrem, memiliki akses pendidikan yang berkualitas," ujar dia.

BIM merupakan teknologi pemodelan digital yang merepresentasikan karakteristik fisik dan fungsional bangunan dalam bentuk model tiga dimensi (3D), dilengkapi informasi teknis yang menjadi dasar pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan bangunan.

Melalui teknologi ini, informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dapat dikelola secara lebih terstruktur untuk mendukung pengendalian mutu, biaya, dan waktu pekerjaan.

Melalui integrasi BIM dengan CDE PU, data dan dokumen proyek infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap II dikelola dalam satu ekosistem digital yang mendukung kolaborasi antara pemilik pekerjaan, kontraktor, manajemen konstruksi, konsultan perencana, dan auditor.

Sistem ini memfasilitasi pengelolaan dokumen, alur persetujuan, proses reviu, serta pencatatan isu pekerjaan sehingga koordinasi antarpihak dapat dilakukan secara lebih terukur dan terdokumentasi.