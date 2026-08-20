Kementerian UMKM dan DBS Foundation Perkuat Dukungan bagi Pengusaha Perempuan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - DBS Foundation dan Yayasan Mercy Corps Indonesia menyelenggarakan learning event sebagai bagian dari program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs powered by DBS Foundation.

Program ini bertujuan memperkuat kesehatan dan ketahanan keuangan 40.000 perempuan pelaku UMKM di Semarang, Surabaya, dan Medan hingga 30 September 2027.

Untuk mendukung program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs powered by DBS Foundation, Yayasan Mercy Corps Indonesia dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU).

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Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari rangkaian acara Bursa Wirausaha Unggulan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM di Kota Medan, bertempat di Auditorium Universitas Sumatera Utara.

Melalui program ini, para pelaku usaha mendapatkan pendampingan terintegrasi untuk memperkuat bisnis hingga terhubung langsung ke layanan finansial.

“Mendorong inklusi finansial dan pemberdayaan perempuan merupakan beberapa fokus utama DBS Foundation dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Melalui program Financial Inclusion for Women Entrepreneurs powered by DBS Foundation, kami berharap semakin banyak perempuan pelaku UMKM memiliki akses terhadap pengetahuan, layanan, dan produk keuangan yang membantu mereka meningkatkan ketahanan usaha, memenuhi kebutuhan dasar keluarga, dan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi diri mereka maupun komunitasnya,” ujar Mona Monika, Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia.

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Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Sekretaris Menteri UMKM RI Loto Srinaita Ginting dan Direktur Eksekutif Yayasan Mercy Corps Indonesia Ade Soekadis, disaksikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik, dan perwakilan Bank DBS Indonesia cabang Medan, Herman Law.

Kolaborasi ini mengoptimalkan program pemerintah dan mitra pembangunan untuk mendorong pengembangan usaha perempuan, baik pemilik maupun pengelola UMKM.