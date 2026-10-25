Kementrans Serahkan 27 Sertifikat Hak Milik kepada Transmigran di Maluku Tengah
jpnn.com, MALUKU TENGAH - Kementerian Transmigrasi melalui Program Trans Tuntas menyerahkan 27 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kamis (22/10).
Penyerahan sertifikat ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat transmigran.
Kegiatan ini melibatkan anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, Widya Pratiwi yang diwakili oleh tenaga ahlinya, Angel Rumihin.
Penerbitan sertifikat tersebut merupakan hasil kolaborasi antara anggota Komisi V DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.
Bupati Maluku Tengah, melalui Asisten I Umar Sopalatu, menyampaikan penyerahan sertifikat merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum.
"Dan perlindungan hak atas tanah bagi warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2," kata dia.
Sementara itu, La Ode Muhajirin, Direktur FP3KT Ditjen PPKTrans, menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi memiliki Program Trans Tuntas yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi secara menyeluruh, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat.
“Fokus utama Program Trans Tuntas adalah memastikan transmigran memperoleh hak atas tanah secara legal dan bebas dari konflik,” ujar La Ode Muhajirin.
Melalui Program Trans Tuntas, Kementerian Transmigrasi terus mendorong penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mentrans Iftitah Ajak Akademisi Kembangkan Kawasan Transmigrasi
- Gaji PPPK Paruh Waktu Disepakati 2,5 Juta Per Bulan, Anggaran Bersumber dari Tambahan DAU
- Pendiri Jababeka: Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi Butuh Terobosan Regulasi
- Transmigrasi Bukan Lagi Sekadar Pindah Penduduk, Mentrans: Kini Fokus Ciptakan Kawasan Ekonomi Baru
- Kementrans Siapkan Lahan Sekolah Rakyat di Kaltara, Perkuat SDM di Kawasan Perbatasan
- Setelah Menanti 21 Tahun, 441 Keluarga Transmigran di Simeulue Resmi Terima SHM