Kementrans Serahkan 27 Sertifikat Hak Milik kepada Transmigran di Maluku Tengah

jpnn.com, MALUKU TENGAH - Kementerian Transmigrasi melalui Program Trans Tuntas menyerahkan 27 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kamis (22/10).

Penyerahan sertifikat ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat transmigran.

Kegiatan ini melibatkan anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, Widya Pratiwi yang diwakili oleh tenaga ahlinya, Angel Rumihin.

Penerbitan sertifikat tersebut merupakan hasil kolaborasi antara anggota Komisi V DPR RI, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.

Bupati Maluku Tengah, melalui Asisten I Umar Sopalatu, menyampaikan penyerahan sertifikat merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum.

"Dan perlindungan hak atas tanah bagi warga transmigran di Karlutu SP1 dan SP2," kata dia.

Baca Juga: Menteri Transmigrasi Ajak Mahasiswa Indonesia di China Terlibat dalam Pembangunan Desa

Sementara itu, La Ode Muhajirin, Direktur FP3KT Ditjen PPKTrans, menjelaskan bahwa Kementerian Transmigrasi memiliki Program Trans Tuntas yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi secara menyeluruh, cepat, dan responsif terhadap laporan masyarakat.

“Fokus utama Program Trans Tuntas adalah memastikan transmigran memperoleh hak atas tanah secara legal dan bebas dari konflik,” ujar La Ode Muhajirin.