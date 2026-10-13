Kementrans Jajaki Hilirisasi dengan Empat Perusahaan Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menjajaki hilirisasi dengan empat perusahaan Tiongkok. Peluang pengembangan industri pengolahan komoditas Indonesia, mulai dari kacang hijau hingga rumput laut, menjadi fokus pertemuan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dengan empat perusahaan Tiongkok di Beijing.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kementrans ke Tiongkok pada 12–18 Oktober 2026 untuk menjajaki investasi, transfer teknologi, pengembangan industri, dan perluasan akses pasar bagi produk-produk unggulan kawasan transmigrasi.

Empat perusahaan yang terlibat adalah China National Township Enterprises Co., Ltd. (CNTEC), FAMSUN Group, Shenzhen DJI Innovations Co., Ltd. (DJI), dan Beijing Leili Marine Bioindustry Inc.

Keempatnya bergerak di bidang yang saling melengkapi, mulai dari perdagangan komoditas pertanian, teknologi industri pengolahan, mekanisasi pertanian, hingga pengembangan produk berbasis bioteknologi kelautan.

Iftitah menegaskan kerja sama yang ingin dibangun Indonesia harus mampu meningkatkan nilai tambah produksi dalam negeri, bukan sekadar memperluas ekspor bahan mentah.

“Kami ingin lebih banyak produk diolah di Indonesia, lebih banyak nilai tambah tinggal di daerah, dan lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan,” ujar Iftitah.

Baca Juga: Mentrans Iftitah Ajak Akademisi Kembangkan Kawasan Transmigrasi

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut harus dihubungkan dengan teknologi, investasi, industri, dan pasar agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian Transmigrasi mendorong pengembangan kawasan yang tidak hanya menjadi sentra produksi bahan baku, tetapi juga tempat tumbuhnya industri pengolahan dan kegiatan ekonomi pendukung.