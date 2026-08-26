menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kemerdekaan Berarti Diakui, Pengabdian Direktorat Dafdukcapil di Usia ke-81 Republik

Kemerdekaan Berarti Diakui, Pengabdian Direktorat Dafdukcapil di Usia ke-81 Republik

Kemerdekaan Berarti Diakui, Pengabdian Direktorat Dafdukcapil di Usia ke-81 Republik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) Muhammad Farid mengatakan kemerdekaannya dimulai dari sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu pengakuan keberadaannya oleh negara. Foto: dok sumber

jpnn.com - Ada satu pertanyaan sederhana yang jarang muncul dalam perbincangan tentang kemerdekaan.

Apa artinya merdeka bagi seorang bayi yang baru lahir di sebuah desa terpencil, jauh dari kantor kecamatan, jauh dari akses layanan publik? Bagi bayi itu, kemerdekaan tidak dimulai dari upacara bendera atau lomba tujuh belasan.

Kemerdekaannya dimulai dari sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu pengakuan keberadaannya oleh negara.

Baca Juga:

Di titik itulah kerja Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) menemukan makna yang paling dalam.

Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi dibacakan, kemerdekaan bagi banyak warga Indonesia tidak lagi sekadar bebas dari penjajahan, melainkan bebas dari ketidakpastian tentang siapa dirinya di mata negara.

Bukan hanya soal mencetak KTP elektronik, menerbitkan kartu keluarga, atau mengeluarkan akta kelahiran dan akta kematian, direktorat ini menjalankan tugas yang jauh lebih fundamental.

Baca Juga:

Yakni, memastikan setiap warga negara, dari yang baru lahir hingga yang menutup usia, tercatat dan diakui keberadaannya.

Direktur Dafdukcapil Muhammad Farid menggambarkan tugas itu dengan cukup gamblang.

Dukcapil kini tidak lagi sekadar menunggu warga datang, tetapi justru aktif mendatangi langsung peristiwa kependudukan (jempul bola) di lapangan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI