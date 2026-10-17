Kemeriahan Hingga Suara Keresahan di Hari Pertama Synchronize Fest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2026 resmi dimulai di kawasan Gambir Expo Jakarta pada Jumat (16/10). Tahun ini, Synchronize Festival memasuki edisi kesebelasnya.

Spesifik di tahun 2026, Synchronize Fest membawa semangat yang sama dari edisi 2016, namun dihadirkan kembali dengan satu kemasan besar yang merangkum ragam suka cita, juga sebagai sebuah penanda era dari perjalanan panjang nan monumental yang dimulai oleh mereka sejak 2016 lalu.

Slogan 'It’s not just a festival, it’s a movement!' yang digaungkan oleh Synchronize Fest tahun ini bisa menjadi sebuah gambaran besar akan perjalanan mereka selama menghiasi kancah musik Indonesia, sebagai sebuah festival musik yang selalu membawa dampak positif bagi sekelilingnya, juga dengan hal-hal baru serta pertunjukan-pertunjukan spesial di tiap tahunnya.

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Seperti tahun-tahun sebelumnya, gelaran Synchronize Festival dibuka dengan aksi spesial dari bintang tamu terpilih. Pada 2026, adalah Efek Rumah Kaca (ERK) yang didapuk untuk menyambut warga-wargi, tepat di jam pertama festival bergulir.

Satu area percis di hadapan Forest Stage diokupasi oleh Efek Rumah Kaca dalam format semi akustik, menyanyikan dua lagu yakni Di Udara dan Mosi Tidak Percaya tepat di tengah-tengah para warga-wargi dan para Penerka (Penggemar Efek Rumah Kaca) yang kompak menggunakan baju berwarna hitam-hitam.

Selama aksi berlangsung, Efek Rumah Kaca diiringi 'intervensi' penampilan olah tubuh dari kolektif Jakarta 32°C, juga dengan kolaborasi bersama KontraS yang tanpa henti menyuarakan pesan-pesan sosial.

Setelahnya, barulah Efek Rumah Kaca naik ke Forest Stage dan tampil dengan memukau, membawakan beberapa hit seperti Putih, Kau dan Aku Menuju Ruang Hampa, hingga Cinta Melulu yang sukses memanaskan warga-wargi untuk memulai hari penuh keseruan di hari pertama festival.

Efek Rumah Kaca kini resmi menyusul Sal Priadi, Project Pop, dan Idgitaf yang juga pernah menggarap aksi monumental untuk membuka Synchronize Festival.